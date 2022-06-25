شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح من التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات المواد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية غدا الأحد، نرصدها فى التقرير التالى.

- تأكيد الطالب من كتابة اسمه ورقم جلوسه في المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة.

ـ كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه ونسخة كود الاختبار الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة البابل شيت .

ـ يكتب الطالب فى خانة "مركز الاختبار" اسم اللجنة التي يؤدى الطالب فيها الامتحان.

ـ كود الاختبار المدون أسفل كراسة الأسئلة هو نفس رقم نسخة كود الاختبار الذى قام الطالب بكتابته على ورقة البابل شيت.

ـ التأكد من ورقة الأسئلة خاصة لطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة التي بها طلاب لغات وطلاب عربي.

ـ يجب على الطالب عدم القلق من لون نموذج كراسة الأسئلة التي يتسلمها الطالب من مادة إلى أخرى.

ـ يجب على الطلاب دخول مقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

ـ عدم حيازة أجهزة إلكترونية سواء موبايل أو سماعات أو أي أجهزة تساعد على الغش.

ـ يسمح للطلاب باستخدام الساعات الآلات الحاسبة الغير مبرمجة فقط.

ـ قراءة أسئلة الامتحانات بشكل جيد قبل اختيار الإجابة الصحيحة.