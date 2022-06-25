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10 نصائح من التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل امتحانات المواد الأساسية

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل أداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية غدا الأحد، نرصدها فى التقرير التالى.

 

 - تأكيد الطالب من كتابة اسمه ورقم جلوسه في المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة.

 

 ـ كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه ونسخة كود الاختبار الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة البابل شيت .

 

ـ يكتب الطالب فى خانة "مركز الاختبار" اسم اللجنة التي يؤدى الطالب فيها الامتحان.

 

ـ  كود الاختبار المدون أسفل كراسة الأسئلة هو نفس رقم نسخة كود الاختبار الذى قام الطالب بكتابته على ورقة البابل شيت.  

 

ـ التأكد من ورقة الأسئلة خاصة لطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة التي بها طلاب لغات وطلاب عربي.

 

ـ يجب على الطالب عدم القلق من لون نموذج كراسة الأسئلة التي يتسلمها الطالب من مادة إلى أخرى.

 

ـ يجب على الطلاب دخول مقر اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

 

ـ عدم حيازة أجهزة إلكترونية سواء موبايل أو سماعات أو أي أجهزة تساعد على الغش.

 

ـ يسمح للطلاب باستخدام الساعات الآلات الحاسبة الغير مبرمجة فقط. 

 

ـ قراءة أسئلة الامتحانات بشكل جيد قبل اختيار الإجابة الصحيحة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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