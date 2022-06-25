شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة فى قرية نهطاى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية نهطاي، خلال جولته اليوم لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، مكونات المشروع، الذي يقع على مساحة تزيد على ألف متر مربع للدور الواحد، ويضم مركز تنظيم أسرة وورشا للتدريب، ومكاتب استقبال وخدمات ومعرضا مفتوحا، ويستهدف المركز تقديم خدمات للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم.