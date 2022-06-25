شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تضبط 1000 مخالفة فى الصيدليات ومخازن الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية مكثفة على العديد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر يونيو الجارى وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وضبط أى تداول للأدوية والمستلزمات الطبية فى الأماكن غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبرى المدون على العبوة.

وقام التفتيش الصيدلى بالمرور على ما يقرب من 7000 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، ونتج عنه ضبط ما يقارب من 1000 مخالفة متنوعة، من أدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلى المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما تم مداهمة شركة بنطاق محافظة الجيزة تقوم بالاتجار بالأعشاب الطبية مجهولة المصدر بدعوى انها تحمل صفات علاجية، وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة.

وتمكن مفتشى وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية من ضبط القائمين على ترويج منتجات غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية مجهولة المصدر وقد تكون مغشوشة ويتم إيهام المتعاملين عبر صفحاتهم الإلكترونية بادعاءات علاجية بالخلاف للحقيقة، كما تم بالتنسيق مع الجهات الرقابية ضبط مخزن غير مرخص بنطاق محافظة الجيزة يحتوى على براميل مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى صناعة المستحضرات الدوائية واحالة المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجارى والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمى على الشبكة الدولية (www.edaegypt.gov.eg).

واستكمالًا لمجهودات الهيئة خلال شهر يونيو، قام مفتشى الهيئة بتنفيذ الآلية الذكية لضمان توافر المستحضرات الطبية ومتابعة توافر الرصيد الاستراتيجى الآمن من الأصناف الحيوية وذات الأهمية القصوى والتوزيع العادل للمستحضرات لما يزيد عن ١٤ فئة علاجية لما يقارب 1800 مستحضر.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.