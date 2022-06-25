شكرا لقرائتكم خبر عن 1973 حاجا على 9 رحلات إلى جدة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصرللطيران، اليوم السبت، 9 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام أقلعت أول هذه الرحلات في تمام الساعه 2:05 فجرا، وذلك بواقع 7 رحلات إلي المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة لنقل إجمالي 1973 حاجا من حجاج وزارة التضامن وقرعة القاهرة والشرقية وبعثة الداخلية وعمل.

وكانت قد سيرت مصر للطيران أمس الجمعة 8 رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام، بواقع 6 رحلات إلي المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو لنقل إجمالي 1900 حاج من حجاج وزارة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية وعمل.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين الي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.

وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم 2 لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.