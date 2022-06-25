شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" مشروع القرن الجديد وتؤسس للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، وتأثيره الإيجابي علي 60 مليون مواطن مصري.

وتابع خلال زيارته لمحافظة الغريبة لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنه شرف بتواجده في قرية نهطاي وهي نموذج من نماذج التطوير التي ستكون عليها قري مصر .

وأوضح إنه مستمر في جولاته بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والمشروعات التي تتم بها.