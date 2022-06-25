شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر تميم بن حمد يصل قصر الاتحادية والرئيس السيسي فى استقباله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى قصر الاتحادية، وكان فى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.