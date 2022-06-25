رئيس الوزراء يتفقد مدرسة ومركز شباب نهطاى بمحافظة الغربية ضمن "حياة كريمة"

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل خلال زيارته لمحافظة الغربية واستهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاي، واستمع لفيديو تسجيلي حول أبرز المشروعات التي تتم بالمحافظة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012