شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، إن اليوم السبت، سيتم إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية.

وقالت اللجنة إنه غدا الأحد، إجراء الانتخابات، والتظلم من النتيجة بعد غد الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

وكان قد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الخميس الماضى، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن الكشوف تتضمن أسماء ممثلي النقابات العمالية العامة، وأنهم فازوا جميعا بالتزكية، وأن المنافسة سوف تكون على رئاسة الاتحاد، بين كلا من:" عادل عبد الفضيل رئيس نقابة العاملين بالضرائب والجمارك، وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى"، وذلك للدورة النقابية 2022/2026، موضحا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة التي تشرف على العملية الانتخابية حددت اليوم الخميس، الطعون على أسماء المرشحين.