شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: 24 مشروع بقطاع الصحة و108 بالكهرباء ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية أن عدد المشروعات في زفتي 1000 مشروع ، موضحا أن هناك 140 مشروع في قطاع الصرف الصحي.

وتابع في كلمته خلال زيارة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء للمحافظة ، ، أن هناك 108 مشروع بقطاع الكهرباء في المحافظة و83 مشروع بقطاع التعليم و30 مشروع بقطاع الرياضة.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل لمحافظة الغربية واستهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاي، واستمع لفيديو تسجيلي حول أبرز المشروعات التي تتم بالمحافظة.

تأتي هذه الجولة التفقدية فى إطار الزيارات التى يقوم بها رئيس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية ومشروعات حياة كريمة فى المحافظات.