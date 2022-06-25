شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث المترو: عودة حركة القطارات لطبيعتها والعطل لم يستغرق 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، أن حركة القطارات منتظمة بالخطين الأول والثاني، مشيرا إلى أنه كان هناك عطل فنى بأحد قطارات الخط الأول بمحطة الدمرداش أثناء المسير.

وأضاف بكير لـ"الخليج 365"، أنه تم إفراغ الركاب من القطار ودخول القطار للسكة الاحتياطية بسراى القبة لإصلاحه، وأن العملية استغرقت 3 دقائق فقط، ولا يوجد أى زحام فى المترو.

وأوضح بكير، أنه تم التعامل مع العطل بشكل فورى وسريع حتى لا تتأثر الحركة، وتم إعادة الحركة لطبيعتها فى أسرع وقت.