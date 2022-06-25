شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات النقل الجارى تنفيذها بالتعاون مع الشركات الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات بالتعاون من الشركات الفرنسية، وفى هذة النقاط نستعرض بعد المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع فرنسا فى مجال النقل.

1- تشمل المشروعات الجارى تنفيذها مجالات السكة الحديد ومترو الانفاق والنقل البحري.

2- تم عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق "حلوان – المرج الجديدة" شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية.

3- سيتم تمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو.

4- يتم التعاون فى الأعمال الخاصة بمشروعي المونوريل (السادس من أكتوبر – العاصمة الادارية الجديدة) الجاري تنفيذهما من خلال تحالف ( الستوم / اوراسكوم / المقاولون العرب ) بطول 98.5 كم

5- سيتم التعاون في مجال تدريب الفنيين والمهندسين وقائدي قطارات المترو.

6- سيتم إرسال مجموعات لفرنسا للتدريب في معاهد التدريب الفرنسية او استقدام خبراء فرنسيين إلى مصر.

7- سيتم التعاون في تطوير وإدارة وتشغيل ورش أبو زعبل وكوم أبو راضي للعربات ضمن خطة زيادة الإنتاجية بهذه الورش.

8- سيتم التعون فى إقامة مصنع في منطقة أبو زعبل لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية.

8- مقرر التعاون في إقامة مصنع لإنتاج الفلنكات خاصة في ضوء زيادة حجم الطلب عليها بالتزامن مع تنفيذ مصر لمشروعات ضخمة في مترو الانفاق والجر الكهربائي.

10- سيتم التعاون فى إزدواج خط سكك حديد "شربين / كفر الشيخ/قلين ".