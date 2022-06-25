شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتسجيل بيانات رقم المحمول على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارة التموين قد اكدت إن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين يهدف إلى مصلحة المواطن فى المقام الأول، حيث يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التى قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية " sms" على رقم مختصر سيتم تحديده فى حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية.
وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، سرعة تسجيل رقم التليفون الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون.