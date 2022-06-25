شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أنشطة يمكنك الاستمتاع بها فى محمية نبق جنوب سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الأنشطة 1-هناك أماكن مخصصة للصيد في محمية نبق، بالإضافة إلى اوقات محددة ، وضوابط صارمة لمنع حدوث أي مشكلة مرتبطة بصيد الأنواع المعرضة للانقراض .
2- يعد أيضا التخييم من الأنشطة المصرح بها فى المحمية، بشرط أن تكون في احد المناطق الخمسة المخصصة للتخييم، مع ضرورة إبلاغ المسئولين أثناء قطع التذاكر، و الالتزام بالمكان المتفق عليه.
3 - يمكنك أيضا الاستمتاع بمشاهدة بعض الحيوانات مثل الغزلان والتياتل والثعالب والوبر ، كما يمكنك رؤية الزواحف و القوارض والطيور المقيمة، والمهاجرة ومنها النسر العقابى الخواضات والبلشون.
4- يعد الاستمتاع بالثروات البحرية المشهورة فى المحمية أحد الأنشطة للاستمتاع بمشاهدة الأسماك والشعاب المرجانية والمحاريات والنباتات الطبيعية.
5-هناك أنشطة أخرى يمكن ممارستها أيضا في المحمية منها مشاهدة اشجار و غابات المانجروف النادرة، ومساحات تجمع اشجار الأراك.
6-يمكنك أيضا المشاركة فى رحلات السفارى، وإقامة حفلات الشواء الخاصة، وزيارة غابات المانجروف.
7- يمكنك ايضا المشاركة فى السهرات الليلية على الطريقة البدوية، و الاستمتاع بالأكلات البدوية المميزة، والتى من أشهرها الأسماك على الطريقة البدوية و اخطبوط البطاطس البدوى.
8- تعد السباحة ورياضة الغوص من أبرز الأنشطة فى المحمية للاستمتاع بالحياة الطبيعية دون قيود التكنولوجيا الحديثة.