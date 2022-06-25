شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات لطلاب الثانوية العامة قبل بدء امتحان المواد الأساسية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365" لطلاب الثانوية العامة أهم المحظورات التى يجب على الطلاب الابتعاد عنها قبل انطلاق الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية غدا الأحد.

ـ منع الدخول بأجهزة التابلت أو التليفون المحمول.

ـ منع الدخول بأى ورق غش أو وسائل إلكترونية تساعد على الغش.

ـ منع الدخول بمجلد مفاهيم أو كتيب أو ملخصات.

ـ سيتم تسليم الطالب مجلد مفاهيم فى كل مادة امتحانية.

ـ يحظر التأخير عن مواعيد بدء الامتحان.

ـ يحظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحان اللغة العربية بداية من الأحد 26 يونيو الجارى. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.