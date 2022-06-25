شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيف تحجز تذكرة قطار بالموبايل × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكلفك حجز تذكرة قطار وقتا وجهدا أكبر وهو ما جعل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تتيح تطبيقا إلكترونيا، يمكنك من إمكانية حجز التذاكر، وهو التطبيق الوحيد الرسمي لذلك.. وفى النقاط التالية نعرض خطوات الحجز عن طريق المحمول.

1. يتم تنزيل التطبيق من المنصات الإلكترونية باسم "سكك حديد مصر"

2. التطبيق بعدة خدمات منها الاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.

3. تأكد من صحة التطبيق قبل استخدام بيانات بطاقة الائتمان أو الدفع الإلكترونى.

4. يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام.

5. يمكن الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز.

6. يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز

7. يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له.

8. إتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية.

9. يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة.

10. التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.