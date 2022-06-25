شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يجتمع اليوم بالعاصمة الإدارية ويناقش استعدادات تنسيق 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع استعدادات الجامعات لموسم تنسيق 2023 ومناقشة إجراءات وقواعد القبول بالإضافة إلى النطق لتشكيل اللجنة العليا التنسيق.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، مواعيد انطلاق اختبارات القدرات بالنسبة الكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.