شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. أهمية مجلد المفاهيم قبل امتحان المواد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجان امتحانات الثانوية العامة لتسليم الطلاب مجلد المفاهيم قبل أداء امتحانات المواد الدراسية الأساسية الأحد المقبل 26 يونيو الجارى، نقدم فى التقرير التالى أهمية ودور مجلد المفاهيم وما يتضمنه من معلومات.

ـ على الطالب عدم طباعة مجلد المفاهيم من موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ ستقوم الوزارة بتسلم الطلاب مجلد المفاهيم داخل لجنة الامتحان.

ـ ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي ستكون ملخصا للكتاب المدرسي.

- ورقة المفاهيم ستشمل كل المعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية الموجودة بالكتاب.

ـ ستتم طباعة ورقة المفاهيم وتسليمها مع ورقة الأسئلة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

- يتم تسليم ورقة المفاهيم للطلاب داخل لجنة الامتحان مع ورقة البابل شيت كراسة الأسئلة.

- تم وضع ورقة المفاهيم من قبل اللجان النوعية المكلفة بمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلال بنوك الأسئلة.

- تم وضع ورقة المفاهيم في جميع المواد الدراسية في الشعبتين العملية والأدبية فى المواد النظرية والعملية.

- تحتوي ورقة المفاهيم على كافة القوانين والمعلومات المتعلقة بجميع أسئلة الامتحان في كل مادة، لكي تصبح أداة للوصول للمعلومة التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان.

- ورقة المفاهيم تعتبر بديلا للكتاب المدرسي.

- ورقة المفاهيم توفر للطلاب كل المعلومات التي تتطلب منه الحفظ.

- لن يسمح للطلاب دخول لجنة الامتحان بالكتاب أو ملخصات أو التابلت.

- الهدف من توفير ورقة المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة هو القضاء على الغش الإلكتروني.

- ستكون ورقة المفاهيم مفيدة للطالب داخل اللجنة لأنه سيتم وضع كل ما له علاقة بالامتحان بداخلها.

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحان اللغة العربية بداية من الأحد 26 يونيو الجارى .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.