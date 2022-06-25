شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 25/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 33: 3

موعد صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:33





الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:41

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:02

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:06

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:43 م

وقت صلاة العشاء 8:12 م.





مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 3:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 13: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:09