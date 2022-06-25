شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 25/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 33: 3
موعد صلاة المغرب 7:00 م
موعد صلاة العشاء 8:33
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:41
موعد صلاة المغرب 7:08 م
موعد صلاة العشاء 8:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:02
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:30 م
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:06
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:43 م
وقت صلاة العشاء 8:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:09