خليك_واعى.. رسالة ”الخليج 365” لمستخدمى السوشيال ميديا غدا

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " #خليك_واعى.. رسالة ”الخليج 365” لمستخدمى السوشيال ميديا.. المؤسسة تطلق حملة لمحاربة الشائعات والمغالطات وكل ما يخالف قيم المجتمع.. دار الإفتاء: إعادة نشر الأخبار دون تدقيق إثم شرعى.. برلمانيون: التكنولوجيا سالح ذو حدين ويجب تطوير المحتوى الإعلامى.

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