شكرا لقرائتكم خبر عن "فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة".. موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافق 2 ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022، تحت عنوان: "أعمال وفضائل العشر الأوائل من ذى الحجة"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود عشر دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوعات خطب شهر ذى الحجة 1443هـ، حيث ستكون خطبة الجمعة الأولى: 1 يوليو 2022 بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة"، والجمعة الثانية: 8 يوليو 2022م بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى خطبة عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022، أما خطبة الجمعة الثالثة: 15 يوليو 2022م بعنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وخطبة الجمعة الرابعة: 22 يوليو 2022 بعنوان الجار مفهومه وحقوقه، وخطبة الجمعة الخامسة: 29 يوليو 2022م بعنوان شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".

وأدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم بعنوان "أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.