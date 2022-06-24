الرى:معالجة مياه الصرف الزراعى لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مشروعات الموارد المائية والرى بالإسكندرية فى إطار الجولات الميدانية بمحافظات الدلتا.

وإلتقى عبد العاطى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتم مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء الشريف بتفقد محطة 1 على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة علي مصرف العموم ، بقدرة رفع 6 متر وبنسبة إنجاز حالياً تصل إلى 36 % ، حيث تم الإنتهاء من حوض الطرد ، وجاري العمل في حوض المصرف وعنبر الطلمبات وتحويلة مصرف العموم أمام المحطة.

كما ترأس عبد العاطى واللواء الشريف إجتماعا مع مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة البترول وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل ، و متابعة اعمال تطوير بحيرتي مريوط ووادي مريوط إستعدادا لموسم الامطار القادم.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه نهو 33% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (35 – 50)% من المستهدف، ونهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28% ، ونهو مسار المواسير بنسبة 48% ، مشيراً إلى أن هذا المسار يمتد بطول 114 كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، وتعد اكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء (15) محطة رفع.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه من خلال إعادة إستخدام المياه المعالجة ، وأنه بإستكمال مشروع محطة الحمام فإن مصر ستصبح أعلي دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه ، مشيرا الى أن معالجة مياه الصرف الزراعى يهدف لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.

وأضاف أن محطتى الحمام وبحر البقر تعالجان مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الإستخدام ، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذي به في مجال إعادة إستخدام المياه ، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع ، مؤكدا انه يتم اعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية التى يواجهها قطاع المياه فى مصر.