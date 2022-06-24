شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يختتم دورتين لتأهيل المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة الدورتين الثانية والثالثة لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلته الجديدة لتدريب المقبلين على الزواج، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وتهدف هذه الدورات إلي زيادة معرفة المتدربين الدينية والنفسية والاجتماعية، وصقل مهاراتهم المعاملاتية، من خلال تلقيهم محتويات علمية متخصصة أعدها خبراء في علوم الدين والنفس والاجتماع والعلاقات الأسرية.

وقد عقدت الدورتين على مدار أسبوع كامل خلال فترتين؛ صباحية ومسائية؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للالتحاق بالدورات والاستفادة منها.

وافتتح هذه السلسلة الجديدة من الدورات في مشيخة الأزهر الشريف الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، بحضور الدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، و الدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مطلع يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة كثرة الطلاق في المجتمع، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية.

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة.

ومن المقرر إعادة فتح باب التسجيل عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت، ومن خلال هاتف رقم 19906 قريبًا إن شاء الله، عقب انتهاء الدورات المقرر عقدها خلال الفترة القادمة، والتي تم التسجيل عليها بالفعل.