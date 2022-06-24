شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مستمرون فى تنفيذ مبادرات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "البريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد أمام تجمع البريكس أن مصر مستمرة في تنفيذ المبادرات التى تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصرى.