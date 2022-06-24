شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": وصول أكثر من 214 ألف حاج المدينة المنورة حتى أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 214212 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام، وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضحت الإحصائية أن 189447 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس, بينما استقبل مركز الهجرة البري 17344 حاجاً إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع 15701 حاج في المدينة المنورة أمس، ومن العراق بعدد 10561 حاجاً، ومن نيجيريا 8312 حاجاً، ومن الهند بعدد 7664 حاجاً ثم حجاج إيران بواقع 6557 حاجاً.

وأوضحت أن 130308 من الحجاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 83882 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 431 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 825 عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 825 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 26 زيارة لتفقد الحالة الصحية الحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 143زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.