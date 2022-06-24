شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاستئناف بالمنصورة: تصريحات القاضى تم سلخها من سياقها بشكل متعمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محكمة الاستئناف بالمنصورة أن ما تناولته وسائل الإعلام على أنه حديث لقاضي جليل من قضاة المحكمة بشأن نظره لقضية فتاة المنصورة هو تلميح غير مقبول، فهذه التصريحات تم سلخها من سياقها بشكل متعمد ولا يجوز وبنية غير حسنة وكانت في معرض ندوة ثقافية معدة سلفا منذ أكثر من شهر بنادي قضاة الإسكندرية وتحدث القاضي عن عمله في العموم ولم يشير من قريب أو بعيد لقضية بعينها او اي قضية لا زالت منظورة.

وأوضحت المحكمة في بيانها، أن ما نشر منسوب لأسر أي من قضاة المحكمة عن القضية كاذب وعار عن الصحة وهي حسابات مزيفة وتم الإبلاغ عنها ويتم الآن الوصول لمرتكبيها لمحاسبتهم قانونا.

وأهابت المحكمة بالجميع ان يتحلوا بالهدوء والثقة التامة في قضاء وقضاة المحكمة وان اي مما يثار لن يؤثر بأي نوع من التأثير على عدالة القضاء فهي أمانة نتحملها بكل شرف.