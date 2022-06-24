شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة النقل العام: نجاح العمل مرتبط بتواصل ممثلى العمال مع القواعد العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد كامل رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، إن النقابة تستعد لعقد اول اجتماع لمجلس إدارتها بتشكيله الجديد عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة للعملية الانتخابية نهاية الشهر الجارى، وبدء الدورة النقابية الجديدة 202-2026، موضحا أن مجلس النقابة العامة الجديد يضع الحقوق المشروعة لأكثر من 20 الف عامل بقطاع النقل العام ضمن أولوياته، وأن التواصل والحوار المجتمعي مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة النقل العام سيكون السبيل نحو وضع كافة حقوق العمال خاصة الاقتصادية والاجتماعية ،محل التفاوض والنقاش أمام كافة الشركاء الاجتماعيين خاصة وأن تحقيق الاستقرار لكافة الأطراف هدف الجميع في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأوضح كامل في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أهمية التواصل مع كافة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للنقل العام ،كون هذا التواصل الطريقة الأمثل لمعرفة كافة مطالب العمال من أرض الواقع، مشيرا إلى أن نجاح العمل النقابي مرتبط بمدى تواصل ممثلي العمال مع القواعد العمالية والاستماع إلى العمال ومعرفة مطالبهم وتوعيتهم بالطرق القانونية والمشروعة للحصول عليها، وتوعيتهم أيضا بواجباتهم تجاه القطاع الذي يعملون فيه، وتجاه بلدهم وكيفية مساندتها لمواجهة التحديات، ولذلك كان ولا يزال ملف التدريب والتثقيف، ومطالب العمال الملحة من أبرز الملفات التى سيكون لها اهتمام خاصة لدى المجلس الجديد.

وكان قد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس الخميس، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن الكشوف تتضمن أسماء ممثلي النقابات العمالية العامة، وأنهم فازوا جميعا بالتزكية، وأن المنافسة سوف تكون على رئاسة الاتحاد، بين كلا من:" عادل عبد الفضيل رئيس نقابة العاملين بالضرائب والجمارك، وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى"، وذلك للدورة النقابية 2022/2026، موضحا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة التي تشرف على العملية الانتخابية حددت اليوم الخميس، الطعون على أسماء المرشحين.