26 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بمخاطر تعاطى المخدرات.. صور

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى تقريرا عن مجهودات الصندوق فى منطقة المحروسة 1 و2 " بالقاهرة وكذلك بالمناطق المجاورة الجارى تطويرها منذ بداية تنفيذ الأنشطة بهذه المناطق وحتى الآن ،حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" والذى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير فى الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد.

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذى يحتفى به العالم يوم 26 يونية من كل عام .

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى ،انه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعى بين قاطنى مناطق المحروسة " 1و2" والمناطق المجاورة ،وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بمنطقة بشاير الخير، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية، وتم تنظيم 6254 زيارة منزلية لأهالى مناطق المحروسة بالاضافة الى تنظيم زيارات منزلية لاهالى المناطق المجاورة " ايجكو، اسبيكو - النهضة، أطلس 4 - اطلس 3 ،اسكندرية - الوادى الجديد ،المحمودية - ملاعب شيحه، روما - العبد ،اهالينا 1، اهالينا 2 ،مساكن عين شمس بالنهضه ،مساكن عين شمس بعين شمس الجراج، مساكن العبور، مساكن المحليات، المطرية ،والمرج” بعدد اكثر من 20 الف زيارة لأهالى هذه المناطق حيث يتم تنظيم من 3 إلى 4 زيارات للأسرة الواحدة مع مراعاة تنفيذ الحملات فى وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة.

وأضافت أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعى قاطنى مناطق المحروسة والمناطق المجاورة بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجانى الذى يقدمه الصندوق ،كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايــة الأوليــــــــة عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة المحروسة وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعىُ، أن البرامج التوعوية التى يتم تنفيذها فى منطقة المحروسة ضمن المناطق المطورة " البديلة للعشوائيات " تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمى وتعتمد المعايير الدولية فى تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكى للأطفال وأيضا تنفيذ الأنشطة الفنية والرياضية والتى يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب عن أضرار التدخين، واستفاد منها اكثر من 300 طفل حتى الآن، بجانب تنفيذ إعلانات طرق بأماكن مميزة بمنطقة المحروسة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل، تم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن”16023” بمنطقة "المحروسة " لاستقبال طالبى الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج فى المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجى بالخط الساخن داخل العيادة والتى يتواجد بها بشكل يومى عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض واستقبلت العيادة (4380) مُتردد من طالبى خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من ابناء منطقة المحروسة وكذلك المناطق المجاورة والتى تمثلت فى "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج"، وتم إحالة الحالات المرضية منهم للمراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وتلقوا الخدمة مجانا.