شكرا لقرائتكم خبر عن البت فى الطعون على أسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنه يتم اليوم الجمعة البت في الطعون على أسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية.

وقالت اللجنة إنه سيتم غدا السبت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الإثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

وكان قد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمس الخميس، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن الكشوف تتضمن أسماء ممثلي النقابات العمالية العامة، وأنهم فازوا جميعا بالتزكية، وأن المنافسة سوف تكون على رئاسة الاتحاد، بين كلا من:" عادل عبد الفضيل رئيس نقابة العاملين بالضرائب والجمارك، وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى"، وذلك للدورة النقابية 2022/2026، موضحا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة التي تشرف على العملية الانتخابية حددت اليوم الخميس، الطعون على أسماء المرشحين.