شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ رئيسة الجالية بأيرلندا لمنحها عضوية وسام الإمبراطورية البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الدكتورة عفاف عبد ربه، الإعلامية ورئيسة الجالية المصرية في آيرلندا وإحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، بمناسبة تكريمها من سمو الآميرة آن بمنحها العضوية في "وسام الإمبراطورية البريطانية" خلال احتفالية أقيمت في قلعة وندسور.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن التكريم الذي حظيت به الدكتورة عفاف تكريم مستحق تقديرًا لدورها الملموس في تعزيز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وهي بحق فخر السيدات المصريات بالخارج اللواتي لم يدخرن أي جهد في سبيل رفع اسم وطنهن عاليًا في دول مختلفة حول العالم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن دور الدكتورة عفاف لم يتوقف عند ذلك، بل ساهمت بشكل كبير أيضا في مناهضة العنصرية والتمييز في المجتمع الآيرلندي من خلال تعزيز العلاقات بين الجاليات المسلمة والجماعات ذات العرقية الدينية المختلفة وإذابة الفوارق مما نتج عنه اندماج وتفاهم وتعايش فيما بينهم.