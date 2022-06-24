شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن فتح 40 مقرأة جديدة للجمهور فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إضافة 40 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بمحافظة القليوبية، لافتة إلى أن ما تم نشره قبل ذلك 1205 مقرأة للجمهور، ليصل إجمالى المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 1245 مقرأة للجمهور.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المقارئ ستكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بدءًا من اليوم الجمعة، وفيما يلى اسم المسجد والإدارة والمسئول عن المقرأة:

1. رسول الله الحى الثامن –العبور عبد الله محمد محمود التلباني.

2. منير حجاج الحى الأول–العبور نصر محمد مصطفى البحلاق.

3. السبعين متر حى الشباب–العبور محمود عبد العزيز محمد شوشه.

4. عائشة الحبيبي الحى الثاني–العبور خالد أحمد أحمد رمضان.

5. المجمع الإسلامي الحى الأول –العبور أحمد رجب الششتاوى سليمان.

6. الحى القيوم الحى الثانى –العبور عماد عبد النبى إبراهيم محمد بلطية.

7. السلام بيجام –شبرا غرب سعد ياسين محمد العوضي.

8. بور سعيد مساكن بور سعيد – شبرا غرب رمضان إسماعيل عبد الصمد عبد الله.

9. الفتح ش 25بيجام - شبرا غرب محمد عبد السميع الحسينى الحلفاوي.

10. العمري طوخ إسلام أحمد سلامة بركات.

11. الإيمان الحدادين - طوخ إبراهيم سعدسليمان سعد.

12. الكبير الحصة - طوخ عبدالمعطى عبدالمجيد عبدالمعطى .

13. المصطفى طوخ - طوخ السيد محمد محمد مصطفى البيومي.

14. على بن أبى طالب عزبة رستم –شبرا شرق عبد الله حمدى محمد محمد.

15. الإخلاص مسطرد - شبرا شرق أبو بكر إبراهيم سيد سليمان.

16. البحري طنط الجزيرة –برشوم أمير جمال محمد أحمد الحوفي.

17. قاسم جبر إمياى –برشوم إبراهيم حلمى إبراهيم صقر.

18. وهبه عصر إمياى –برشوم وليد السيد طنطاوى إبراهيم.

19. التوحيد جزيرة الأحرار- برشوم محمد عبد الله سليمان فتح الله.

20. القبلي طحلة –بنها أول أنور السيد أحمد عبد الفتاح غنام.

21. النور ميت الحوفيين –بنها أول سعد السيد سعد محمد عمارة.

22. الأشراف النجدة –بنها أول شريف محمد لبيب فتحى زايد.

23. أبو الدهب ورورة – بنها أول عبد الرحمن خيرى عبد الرحمن معوض.

24. فاطمة العجوزة كفر طحلة – بنها أول وجيه إمام محمد إمام.

25. الرحمن جمجرة القديمة- بنها أول طه كامل طه عوض.

26. الكبير شبرا هارس –قها محمد عبد المعطى عبد الباقى أحمد.

27. الكبير كفر الجمال - قها أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح.

28. الهلال قها شعبان محمد فراج فراج.

29. الكبير (الفقهاء) شبين شرق –شبين شرق عماد رزق محمد سالم.

30. التوحيد عرب جهينة- شبين شرق محمد أحمدى محمد حسن.

31. عابدين منية شبين - شبين شرق إمام حسن إمام على الدبيس.

32. الكبير الشيخة سالمة- شبين شرق فارس خالد محمد حمادة إسماعيل.

33. السيسي السلمانية – شبين غرب عمر محمد أحمد عبد العزيز قرطام.

34. النور المحمدي كفر سندوة – شبين غرب محمد أبو الفتوح السيد.

35. الطوخي القشيش – شبين غرب طه سيد أحمد حسين.

36. عمر بن الخطاب المنيرة - القناطر مسعد فهيم سيد حسن.

37. الكبير أبو الغيط – القناطر إبراهيم عبد الصبور حسن شلبى .

38. المختار باسوس - القناطر محمد عبد القادر أحمد هلهل.

39. سمير محرم الشرفا - القناطر جمال محمد البكرى فرج عبد الجليل.

40. عباد الرحمن الشرفا - القناطر محمود محمد البكرى.