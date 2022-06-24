شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ هانى عازر لمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروت العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأرق التهاني إلى العالم الكبير د. هاني عازر، الرئيس الشرفي لمؤسسة "مصر تستطيع"، وخبير الهندسة العالمي، لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروت العربية، سلمه الشهادة السفير اللبناني في بيروت، مصطفى الديب.

وتعد هذه الدكتوراه الفخرية الثانية للدكتور هاني عازر، بعد منحه الدكتوراة الفخرية من جامعة عين شمس، عام 2018.