شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يستعرض تقرير التصحيح الإلكترونى بكليات التربية والآداب والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن التقرير الخاص بالتصحيح الإلكتروني لطلاب كليات التربية والتجارة والآداب، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق الامتحانية للمقررات التى انتهت اختباراتها، مؤكداً أن العمل يسير بطاقة كاملة داخل مركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات وداخل مركز الاختبارات الإلكترونية والوحدات التابعة له، مقدماً الشكر لفرق العمل داخل تلك المراكز والوحدات حيث تم الانتهاء من تصحيح 147 ألفا و832 ورقة إمتحانية بواقع 10916 ورقة بكلية التجارة و43250 بالآداب و63666 بالتربية.

وتابع "مندور": أن 27 ألفا و594 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات إلكترونية بـ 172 مقررا دراسيا حتى يوم الخميس الموافق 23 يونيو، لافتاً إلى أن الجامعة تسير بخُطى ثابتة نحو التحول إلى منظومة الإختبارات الإلكترونية حيث بدأت يوم الإختبارات الإلكترونية 28 مايو الماضي ، وأدى طلاب كلية الصيدلة و الطب البيطري و التمريض و كلية الأداب و طب الاسنان و كلية الزراعة الإختبارات.

وعرض الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والمشرف العام علي كلية التجارة حصيلة التصحيح الإلكتروني لشعبة اللغة العربية حيث تم تصحيح 31 مقرر بإجمالي 40916 ورقة إمتحانية بواقع 27801 لطلاب الانتظام و 13115 لطلاب الانتساب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم إجراء الاختبارات الإلكترونية باستخدام منظموتين للاختبارات الإلكترونية الأولى Gourmet بإشراف الجامعة وأدى بها الإختبارات طلاب كلية الصيدلة و طب الأسنان و كلية الأداب وكلية الزراعة على هذه المنظمومة حيث تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات على استخدام المنظومة كما قامت الجامعة باستخدام منظومة MKCL للاختبارات الإلكترونية بإشراف المجلس الأعلى للجامعات وأدى طلاب كليات الطب البيطري والتمريض والصيدلة الأختبارات بهذه المنظمومة و تم تدريب جميع اعضاء هيئة التدريس علي استخدام المنظمومة ، أيضا تم تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات على إدارة منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

كما حرص الدكتور ناصر مندور على تقديم الشكر لمركز الإختبارات الإلكترونية بإشراف عام الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية ونائب المدير التنفيذي الدكتورة دعاء حسني وفريق المهندسين بإشراف المهندس حسن فريد و فريق وحدات الاختبارات الالكترونية بكليات الصيدلة والطب البيطري والتمريض والآداب والفريق الإداري بالمركز الأستاذ خالد غريب محمد والأستاذ حسام ابراهيم خليل محمد.

وعن إجمالى عدد الأوراق الإمتحانات المُصححة بكلية التربية أفاد الدكتور مدحت صالح أن الإجمالي بلغ 63669 ورقة إمتحانية مؤكداً أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع الإمتحانات حيث سارت عملية التصحيح بالتزامن مع الإمتحانات بعمل مستمر من وحدة القياس والتقويم بالكلية وأردف عميد التربية موضحاً إعداد الأوراق المصححة بكل فرقة والتى جاءت كالتالي الفرقه الاولي 16350 ،الفرقه الثانيه 15708 ،الفرقه الثالثه 16178، الفرقه الرابعه 14980، كما بلغ عدد الأوراق المصححة بالدراسات العليا حتي الآن 3234 .

فيما أكد الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أنه تم الإنتهاء من تصحيح 43250 ورقة إمتحانية للفرقة الدراسية المختلفة بواقع 6790 للفرقة الأولى يمثلون 130 مقرر دراسى ، 12 الف ورقة إمتحانية للفرقة الثانية يمثلون 93 بينما جاء المحصلة الفرقة الثالثة 12250 ورقة إمتحانية 112 مقرر دراسى، وأخيراً تم تصحيح 11700 ورقة إمتحانية بالفرقة الرابعة يمثلون 81 مقرر دراسى.

وأضاف عميد الآداب والعلوم الإنسانية أن الكلية قامت ولأول مرة على مستوى الجامعات المصرية بعقد الإختبارات الإلكترونية لسبع أقسام علمية الإنجليزية، الجغرافيا،دراسات سكانية ،إجتماع، ترجمة فورية إنجليزي و فرنسية بالإضافة إلى المعلومات الجغرافية حيث أدى الإختبارات 10840 طالبا وطالبة فى الفترة من 28 مايو الماضي وحتى 22 يونيو الجاري.