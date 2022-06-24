شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تواصل فعاليات مبادرة "علمك وطنك" بالتعاون مع فريق "رؤية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات "مبادرة علمك وطنك" من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع فريق "رؤية" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف زرع القيم الأخلاقية، ونشر الوعي والثقافة بين أوساط النشء.

استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة إحدى اللقاءات الحوارية ضمن المبادرة بمشاركة كل من الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات، والمستشار عدلى حسين، والإعلامي نشأت الديهى، وبحضور مجموعة من الطلائع وقيادات الوزارة، ومؤسسى المبادرة من فريق "رؤية".

ترتكز المبادرة على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال شرح مراحل شكل العلم من الناحية التاريخية، وربط النشء برمز الدولة، وفى ضوء التوجه نحو نشأة جيل أكثر وعياً لتحقيق رؤية مصر فى بناء "الجمهورية الجديدة".

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف المؤسسات لتبنى المبادرات الهادفة إلى صقل مهارات النشء والشباب، وتوعيتهم بمختلف القضايا، وتعزيز الولاء والانتماء لديهم، ومن خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج على مستوى جميع محافظات الجمهورية.