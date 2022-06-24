شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا قلج تطلق أول برنامج تلفزيونى في KTNو NTV and GTV iفى كينيا وأوغندا وغانا لمعالجة القضايا الاجتماعية والصحية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية أول برنامج تلفزيوني باللغة الإنجليزية لها وهو " Our Africa by Merck Foundation لنشر التوعيه من خلال التطرق إلى مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية والصحية في المجتمع مثل: مرض السكري ، وإنهاء زواج الأطفال ، ودعم تعليم الفتيات ، وتمكين المرأة ، ووقف العنف المنزلي ، والقضاء على ختان الإناث ، و القضاء على وصمة العقم و غيرها من القضايا الاجتماعية والصحية الأخرى التي تؤثر على المجتمع الافريقي ، ويستضيف البرنامج الخبراء الإعلاميين و الاجتماعيين و مصممي الأزياء والمغنين الشباب والضيوف البارزين من مختلف المجالات من أكثر من ٥٢ دولة أفريقية بهدف نشر الوعي في أفريقيا.

القاهرة - سامية سيد - - عبر الموضة والفن الهاد.. النائبة رشا قلج تطلق أول برنامج تلفزيونى من خلال مؤسسة ميرك الخيرية والذى يذاع على قنوات تلفزيونية فى ثلاث بلاد إفريقية (كينيا و أوغندا، غانا) لمعالجة القضايا الاجتماعية والصحية بأفريقيا

و أوضحت النائبة رشا قلج عن سعادتها بإطلاق البرنامج التلفزيوني "Our Africa by Merck Foundation" ، الأول من نوعه في إفريقيا قائلة: "أنا سعيدة وفخورة جدا بتقديم برنامجنا الجديد والفريد من نوعه ، وأؤمن بشدة أن الموضة والفن و الموسيقي يجب أن يكون لهما هدف اجتماعي و تنموي يتجاوز الترفيه و التسلية والمظهر الجيد، ويمكنهم المساهمة في توعية مجتمعاتنا بالقضايا الاجتماعية والصحية المختلفة مثل إنهاء ختان النساء ، وإنهاء زواج الفتيات أقل من 18 سنة، ووقف العنف المنزلي، وكسر وصمة العقم ، ودعم تعليم الفتيات ، والتوعية بمرض السكري ، ونمط الحياة الصحي و المحافظة علي البيئة، وغيرها. لهذا خطرت لي فكرة هذا البرنامج التلفزيوني المفيد والممتع و الذي أقوم بإعداده، وإخراجه وانتاجه بنفسي و أيضا أقوم بتقديمه مع مقدم البرامج الشهير في أوغندا "براين مولوندو".

وعن تفاصيل البرنامج قالت الدكتورة رشا قلج: يشاركني في تقديم البرنامج "براين مولوندو" من أوغندا. و سوف نتطرق في كل حلقه إلى موضوع من مختلف القضايا الاجتماعية والصحية ذات الصلة بأفريقيا بطريقة فريدة للغاية من خلال منصتنا الأفريقية المكونه من مصممين للأزياء ومغنيين و اعلاميين الشباب من أكثر من ٢٥ دوله إفريقية وأضافت الدكتورة رشا قلج أنه سيكون أول برنامج تفاعلي من نوعه ، والذي سيضم مصممي الأزياء والمغنين الموهوبين الذين يقومون بتوعية المجتمعات من خلال تلك الأعمال الإبداعية في جميع أنحاء إفريقيا، وسيتم حاليًا بث البرنامج التلفزيوني "Our Africa by Merck Foundation" في KTN في كينيا و NTV في أوغندا و GTV في غانا و يمكن للمشاهدين في مصر متابعة البرنامج ليعرفوا أكثر عن قارتنا الأفريقية الجميلة من خلال المنصات التواصل الاجتماعي الخاصه لمؤسسة ميرك الخيرية و الخاصة بي شخصيا وأيضا الخاصة بهذه القنوات التلفزيونية.

كما سيتم بث البرنامج التلفزيوني قريبًا في بلدان أفريقية أخرى مثل زامبيا ، مالاوي ، نيجيريا و غيرها.

وأطلقت موسسه ميرك الخيرية مسابقات مختلفة في مجالات تصميم الأزياء ، صناعة الأفلام ، الأغاني و التغطية الإعلامية بشرط أن تكون الأعمال تهدف إلى نشر التوعية عن المواضيع المذكورة سابقا.

وتدعو الدكتورة رشا قلج كل المبدعين في المجالات الأربعة إلى التقديم في هذه المسابقات ليكون لهم الفرصة للفوز بالجوائز المقررة في إعلان المسابقة على منصاتها

www.Merck-foundation.com

ويقوموا بإرسال أعمالهم علي [email protected]

و لاقت الحلقات الأولى من البرنامج قبول وإعجاب الجماهير الإفريقية حيث قالت الدكتورة رشا قلج: أود أن أشكر جميع المشاهدين والمتابعين لاستجابتهم المذهلة، إذ تلقينا للحلقات الأولي من البرنامج المثير والمتميز الكثير من الرسائل الجميلة و الملهمة من المشاهدين عبر صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فالحب الذي نتلقاه من الجميع هو في الواقع دعم وتشجيع كبير لنا ويدفعنا إلى العمل بجدية و إصرار لمعالجة القضايا الاجتماعية والصحية الخطيرة و الحساسة في قارتنا الحبيبة أفريقيا".