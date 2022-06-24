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شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا قلج تطلق أول برنامج تلفزيونى في KTNو NTV and GTV iفى كينيا وأوغندا وغانا لمعالجة القضايا الاجتماعية والصحية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - - عبر الموضة والفن الهاد.. النائبة رشا قلج تطلق أول برنامج تلفزيونى من خلال مؤسسة ميرك الخيرية والذى يذاع على قنوات تلفزيونية فى ثلاث بلاد إفريقية (كينيا و أوغندا، غانا) لمعالجة القضايا الاجتماعية والصحية بأفريقيا
وعن تفاصيل البرنامج قالت الدكتورة رشا قلج: يشاركني في تقديم البرنامج "براين مولوندو" من أوغندا. و سوف نتطرق في كل حلقه إلى موضوع من مختلف القضايا الاجتماعية والصحية ذات الصلة بأفريقيا بطريقة فريدة للغاية من خلال منصتنا الأفريقية المكونه من مصممين للأزياء ومغنيين و اعلاميين الشباب من أكثر من ٢٥ دوله إفريقية وأضافت الدكتورة رشا قلج أنه سيكون أول برنامج تفاعلي من نوعه ، والذي سيضم مصممي الأزياء والمغنين الموهوبين الذين يقومون بتوعية المجتمعات من خلال تلك الأعمال الإبداعية في جميع أنحاء إفريقيا، وسيتم حاليًا بث البرنامج التلفزيوني "Our Africa by Merck Foundation" في KTN في كينيا و NTV في أوغندا و GTV في غانا و يمكن للمشاهدين في مصر متابعة البرنامج ليعرفوا أكثر عن قارتنا الأفريقية الجميلة من خلال المنصات التواصل الاجتماعي الخاصه لمؤسسة ميرك الخيرية و الخاصة بي شخصيا وأيضا الخاصة بهذه القنوات التلفزيونية.
كما سيتم بث البرنامج التلفزيوني قريبًا في بلدان أفريقية أخرى مثل زامبيا ، مالاوي ، نيجيريا و غيرها.
وأطلقت موسسه ميرك الخيرية مسابقات مختلفة في مجالات تصميم الأزياء ، صناعة الأفلام ، الأغاني و التغطية الإعلامية بشرط أن تكون الأعمال تهدف إلى نشر التوعية عن المواضيع المذكورة سابقا.
وتدعو الدكتورة رشا قلج كل المبدعين في المجالات الأربعة إلى التقديم في هذه المسابقات ليكون لهم الفرصة للفوز بالجوائز المقررة في إعلان المسابقة على منصاتها
www.Merck-foundation.com
ويقوموا بإرسال أعمالهم علي [email protected]
و لاقت الحلقات الأولى من البرنامج قبول وإعجاب الجماهير الإفريقية حيث قالت الدكتورة رشا قلج: أود أن أشكر جميع المشاهدين والمتابعين لاستجابتهم المذهلة، إذ تلقينا للحلقات الأولي من البرنامج المثير والمتميز الكثير من الرسائل الجميلة و الملهمة من المشاهدين عبر صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فالحب الذي نتلقاه من الجميع هو في الواقع دعم وتشجيع كبير لنا ويدفعنا إلى العمل بجدية و إصرار لمعالجة القضايا الاجتماعية والصحية الخطيرة و الحساسة في قارتنا الحبيبة أفريقيا".