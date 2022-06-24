شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تهنئ العاملين بالوزارة بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمتها بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

"تقديرا لجهود العاملين فى مجالات الخدمة المدنية، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 يونيو من كل عام يوما للخدمة العامة، احتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية للقائمين على هذا المجال الذى يعد أحد الركائز الأساسية فى حكومات كل دول العالم.

وكان الهدف من إقرار هذا اليوم لفت الأنظار وإلقاء الضوء على جهود كتائب العاملين فى مجالات الخدمة العامة والذين يشاركون بفاعلية فى تحقيق مستهدفات التنمية وتنفيذ خطط تطوير المجتمعات.

ومنذ أن توليت حقيبة الثقافة فى مصر حرصت على تشجيع العاملين فى الدوائر الإدارية بمختلف القطاعات والهيئات واستثمار طاقاتهم وتطوير مهاراتهم باعتبارهم أحد المحاور الهامة فى منظومة الإبداع والجسر الذى يعبر من خلاله الإنتاج الفكرى والفنى والثقافى إلى الجمهور.

وعرفانا بجهودهم أتقدم لهم بخالص الشكر، كما أتوجه لهم ولجميع العاملين الإداريين بالدولة المصرية بالتحية على تفانيهم وإخلاصهم الذى ينعكس إيجابا على خطط الدولة للحفاظ على المكانة المتفردة للوطن ومواكبة المتغيرات والطفرات المتسارعة للنظم الحديثة فى العالم.



