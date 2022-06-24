شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مؤتمر شرم الشيخ بداية حقبة جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت وزيرة البيئة في كلمتها :"في البداية أُعرب عن خالص سعادتي بالمشاركة الرمزية في يوم الخدمة المدنية، ذلك اليوم الذي يُعد فرصة للاعتراف بأهمية العامل المصري في بناء مستقبل جديد لمصرنا الحبيبة، يرتكز علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة ، والذي يحمل بين طياته دوله تنموية يكون البعد البيئي ركيزه أساسية لها".

وأضافت :"هذا ويسعدني ويشرفني أن أتقدم أولاً للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها بخالص الشكر والتقدير على كل ما يبذلونه من جهد دؤوب في مجال العمل البيئي والذى بدونه ما كان ممكناً مواصلة النجاح، خاصةً في ظل قيام وزارة البيئة بمهام ومسئوليات التخطيط والتنظيم والرقابة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والذى تكلل بإصدار أول قانون لتنظيم ادارة المُخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وكذلك دمج القطاعين الخاص وغير الرسمي كشركاء أساسيين في تنفيذ هذه المنظومة".

وتابعت :"يهمني بهذه المناسبة الهامة أن أُشير بإيجاز إلي خطوات مصر للتحول الأخضر لحماية رأس المال الطبيعي بتحقيق إستدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بالشكل الأمثل، وتحسين قدرة النظم البيئية على تقديم خدماتها مما يؤثر إيجابياً على القطاعات الاقتصادية وحماية صحة ومعيشة المواطن المصري، خاصة في مجالات، تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعادة تدوير قش الأرز، والاستثمار في المحميات الطبيعية، وتطوير البنية التحتية بالمحميات والتوسع في السياحة البيئية، ولا يفوتني في هذا السياق أن أغفل عن مجهودات شركاء النجاح في العمل البيئي في كافة ربوع الوطن الذي جمع بين وزارة البيئة وكافة قطاعات الدولة مثل التعليم والنقل والسياحة والثقافة والرياضة".

وأكدت أن اهتمام القياده السياسية بتطوير العمل البيئي ووضعه علي رأس أجندة اهتمامات الدولة المصرية يتوج جهود مصر بقبول دولي لتولي مصر شرف استضافة مؤتمر المناخ Cop27 في نوفمبر المُقبل بمدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) ليكون رسالة سلام إلي العالم وتناغم مع الطبيعة بأن شرم الشيخ ستكون بداية حقبة جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى سلامة الكرة الأرضية لصالح مستقبل اَمن لكافة شعوب العالم.

ختاماً فإن ما تحقق وما سيتحقق من إنجازات لا سبيل له إلا بالإرادة السياسية والعمل بروح الفريق لإعادة بناء الدولة وإعادة بناء الإنسان المصري والانتقال بمصرنا الحبيبة إلي مستقبل يليق ببنائها ومكانتها وشعبها العظيم."