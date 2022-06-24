شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 4.25 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 3 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 8 جنيهات .
- الجزر بـ 6 جنيهات .
- الخيار بـ 7 جنيهات .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه .
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه .
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 12.5 جنيها.
- الليمون بـ 20 جنيها
- فاصوليا 12 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.