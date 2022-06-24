شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نستهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي: "أتوجه بخالص التهنئة إلى كافة العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة المدنية، والذي نحتفي من خلاله بالقيمة الأخلاقية والإنسانية المنوطة بالخدمة العامة للمجتمعات، وأود أن أؤكد لكم على تقديري التام لحرصكم على تأدية عملكم بكفاءة وإتقان وأتقدم بالتحية لكم على جهودكم المتميزة لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد".

أضاف: "وأدعوكم إلى الحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد وبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للوفاء برسالة ومهمة الإنتاج الحربي التى تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات التي تنتج وفق أحدث التكنولوجيات، إلى جانب الدور الحيوي للإنتاج الحربي في الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ المشروعات القومية بالدولة بما يعود بالنفع على كل المواطنين فأنتم شريك أساسي في مسيرة الإنتاج والتنمية وركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل أفضل لأبناء مصر".

وتابع: "وأود أن أؤكد أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تدريب العاملين ورفع كفاءتهم من خلال إمدادهم ببرامج ودورات تدريبية بصفة مستمرة، وتعمل الوزارة على تطوير منظومة القوى البشرية والتدريب بها وإدخال مفاهيم جديدة مثل (الحوكمة، التخطيط الإستراتيجى، إدارة المخاطر والأزمات، التمويل والاستثمار)، كما تولي اهتماماً خاصاً بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة من خلال دورات للتأهيل للقيادة ونقل الخبرات".