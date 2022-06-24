شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة: إنشاء قاعدة بيانات غير مسبوقة للقطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، التهنئة للعاملين بوزارة الصحة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

وقال القائم بعمل وزير الصحة :"تعي الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية إلى إحداث نقلة نوعية بمنظومة العمل الإداري بها، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التطوير الشامل لكافة نظم الإدارة في بلادنا، وتأكيده الدائم على أن برامج التنمية الطموحة تستلزم صياغة برنامج شامل لإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، ومعالجة مشاكله بصورة جذرية، وأن يقوم البرنامج الشامل للإصلاح الإداري على قاعدة ثابتة من الثواب والعقاب، وعلى دقة الاختيار في الوظائف القيادية التي تتعلـق بها مصالـح المواطنين".

وأضاف: "ورغم حجم التحديات، والعمل المنتظر على طريق الإصلاح الإداري، فأنه لا ينقصنا لتحقيق المزيد من الإصلاح الإداري، سوى شيء من التنظيم، والمرونة في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، والسعي الدائم إلى تطويرها؛ لتلائم مقتضيات العصر، وتتماشى مع متطلباته، وما أصبح يكتنفه من متغيرات، والعمل على مواكبة كل جديد في مجال العمل الإداري، والاستفادة من التقنيات والمنجـزات التي تـم التوصـل إليها، ولا سيما تقنيات المعلومـات والاتصـالات، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأفراد منظومة العمل الإداري".

وتابع أن منظومة العمل الإداري في وزارة الصحة والسكان خطت خطوات كبيرة نحو التطوير والتحديث خلال الفترة الأخيرة، من خلال استراتيجية واضحة المعالم، نال التحول الرقمي فيها اهتمامًا خاصًّا، يتوافق مع رؤية (مصر2030) لبناء مصر الرقمية، حيث تضافرت كافة الجهود في الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة و الهيئات والجهات التابعة لها، كتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

ومن بين المشروعات التي نفذتها الوزارة في هذا الشأن، ميكنة مبادرات الرئيس للصحة العامة "100 مليون صحة"والتى من خلالها تم إنشاء قاعدة بيانات غير مسبوقة فى القطاع الصحي فضلًا عن وضع خريطة صحية لجميع محافظات مصر تساهم بشكل كبير متخذى القرار فى معرفة مدى الاحتياجات الصحية للمحافظات، وتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، وتفعيل منظومة التعلم الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية بمنظومة التعليم الطبى المستمر، واستخدام التعلم عن بعد لمواجهة جائحة كورونا، كما تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم، جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري تصبح مؤمنة وذكية للإسراع في التحول الرقمي عمومًا، والتعليم عن بُعد خصوصًا.

أشار إلى أن مشروع التامين الصحي الشامل والذى بدأت الدولة المصرية فى تنفيذه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير خدمة طبية ذات جودة للمواطنين، يعد من أهم المشروعات الصحية والتى استفادت من منظومة التحول الرقمي، لتوفير خدمة صحية لكافة المواطنين بمعايير عالمية، كما حرصت الوزارة أيضًا على تحديث المنظومة الالكترونية للقاح فيروس كورونا والتى ساهمت بشكل كبير فى سرعة حصول المواطنين على اللقاح بشكل سهل ويسير.

وأكد القائم بعمل وزير الصحة، أن العنصر البشرى للمنظومة الصحية هو حجر الأساس لذلك كان لابد من وضع تشريعات جديدة لتيسير العمل الإداري بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها؛ وذلك من أجل دعم ورعاية أبنائها، بالشكل الذي ينعكس إيجابيًّا على مستوى أدائهم وقيامهم بمهام وظائفهم؛ مراعاة لحجم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع عريض من المواطنين؛ وبهدف إفراز الكوادر المؤهلة لتحمـل المسئوليـة، ومواصلة جهود الإصلاح والتطويـر، حتى يتحقـق ما نصبـو إليه من تحسين وتطوير في أداء الجهاز الإداري للدولة، الذي هو أحد أهم الأسس لبناء النهضة الشاملة في الجمهورية الجديدة.

واختتم حديثه :"يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لكل العاملين بوزارة الصحة والسكان بمناسبة يوم الخدمة العامة الذي يوافق 23 يونيو من كل عام، وأطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل؛ بما يحقق مزيدًا من الارتقاء بمستوى الاداء ، كما أتوجه بخالص الشكر لأسرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على جهودها المتميزة في الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة المصرية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)."