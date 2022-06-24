شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بروكسل يستعرض مع الناتو جهود القاهرة فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير د. بدر عبد العاطى سفير مصر ببروكسل مع الأدميرال "روب باور" رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال الأطلنطى "الناتو" بمقر الحلف برامج التعاون القائمة بين مصر وحلف شمال الأطلنطى، والتي تتسم بالاستقرار، علاوة على ما تشهده من تقدم في إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردى بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن السفير المصري والأدميرال "باور" تبادلا الرؤى حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وأزمة الغذاء العالمية.

كما تناول الجانبان كذلك بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب، حيث استعرض السفير عبد العاطي الجهود المصرية لمواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف وعناصر المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب، بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية لمجابهة الإرهاب.

وأعرب الأدميرال "باور" من جانبه عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً علي اهتمام الحلف بمزيد من تطوير علاقات التعاون بينه وبين الشركاء في جنوب المتوسط، ومن بينها مصر، وذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات.