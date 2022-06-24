شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تحبط عملية إرهابية استهدفت مؤسسة الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مؤسسة الرئاسة، مؤكدة أن هناك تهديد يستهدف حياة الرئيس قيس سعيّد، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وكشفت الداخلية التونسية، عن اعتقال إرهابي كان يحاول استهداف مؤسسة الرئاسة، وأن هناك تهديدات إرهابية خطيرة تستهدف تقويض الأمن في البلاد.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة عن أنه يجري التحقيق مع 3 مسؤولين بتهم غسيل أموال داخل الدولة التونسية.