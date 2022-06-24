شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى توقف تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى "حياة كريمة" بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتوقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع داخل محافظة أسوان وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون توقف، وأن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروع بهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مُوضحةً أن المشروع بمحافظة أسوان تضمن 1106 مشروعات مدرجة بالمبادرة حتى الآن بتكلفة 21.5 مليار جنيه، وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أُم و116 قرية تابعة و380 نجعاً وكفر وعزبة، وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد من أكبر المشروعات التنموية الشاملة في تاريخ مصر، وقد أدرجته الأمم المتحدة على منصتها كواحد من أبرز البرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ المشروعات داخل القرى بمحافظة أسوان مرحلياً حيث تم الانتهاء من 239 مشروعاً، فيما جارٍ العمل في 638مشروعاً معظمهم بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بينما جارٍ التجهيز لبدء 229 مشروعاً معظمهم بقرى مركزي أسوان ودراو.