شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات بالمحافظات باستثمارات 25 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم خلال العام المالى الحالى 2021/2022 تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بحوالى 25 مليار جنيه، من خلال الاعتمادات التى تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو التى وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها فى مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

وأكد شعراوى، في بيان اليوم، أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادى للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمنى مناسب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات الغير مدرج لها تمويل لتلبية احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

وأوضح شعراوى أن خطة عام 2021/2022 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالى المشروعات المنفذة فى إقليم القاهرة الكبرى ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بلغ 6,8 مليار جنيه، لتطوير الخدمات، و تسهيل حياة المواطنين، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات باعتمادات بلغت 6,3 مليار جنية لاقاليم الصعيد والتى تضم محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى" قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأشار شعراوى، إلى أن إجمالى استثمارات المشروعات المنفذة فى إقليم الاسكندرية الذى يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح بلغت حوالى 2,3 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات مشروعات اقليم الدلتا الذى يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية 2,7 مليار جنيه، وبلغت استثمارات مشروعات اقليمى سيناء الذى يضم محافظتى شمال وجنوب سيناء، واقليم القناة الذى يضم محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية

3,4 مليار جنيه.

وثمن شعراوى المتابعة المستمرة من المحافظين لتنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محفظاتهم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأشار " شعراوي" إلى ان ما تم إنفاقه خلال خطة العام الحالى، ساهم فى تحسين الخدمات فى عدة قطاعات خدمية، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، باستثمارات 1,7 مليار جنيه، وتضمنت الأعمال التى نفذتها المحافظات توريد وتركيب اعمدة انارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات انارة ولمبات موفرة، اضافة الى شراء سيارات برج للصيانة ومعدات اخرى .

ولفت شعراوى إلى صرف مبلغ 10,1 مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجارى لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية بأجمالى 5500 كم لعدد 2400 مشروع رصف موزعة على محافظات الجمهورية .

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم صرف مبلغ 3,7 مليار جنيه، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين، وشراء معدات نظافة متنوعة حيث تم شراء 1500 معدة نظافة، وتطوير أسواق عشوائية، اضافة إلى إعادة تأهيل معدات النظافة.

وأضاف شعراوى أنه تم صرف مبلغ 1,4 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتاً إلى صرف 3,8 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المبانى الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين، بالإضافة الى انه تم صرف مبلغ 1,1 مليار جنية لتنفيذ عدد 50 كوبرى ونفق للمشاة والركاب بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن إجمالى المنصرف من خلال وزارة التنمية المحلية على المشروعات المنفذة بالمحافظات بلغ 3,3 مليار جنيه حيث تم صرف مبلغ 866 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة، ومبلغ 594 مليون جنيه لتنفيذ كاميرات الرصد المرئى بالمحافظات، و518 مليون جنيه لشراء عدد 38 كسارة، و 500 مليون جنيه لتطوير المجازر بالمحافظات، كما تم صرف 435 مليون جنيه لتنفيذ المواقف والأسواق ومنظومة الدفاع المدنى والحريق لقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه لتدعيم الاحتياجات العاجلة للمحافظات، و 196 مليون جنيه لتنفيذ المخططات التفصيلية وتوقيع نقاط الحيز العمراني.