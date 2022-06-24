شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل فى اليوم العالمى للخدمة العامة: نهتم بتطوير العمل الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

قال وزير العدل: "السادة الأعزاء الموظفون، ونحن نحتفل بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة تعزيزاً لقيم العمل والعطاء والبناء، نقدر إسهامات القائمين على الوظيفة العامة في تقدم المجتمعات وتحقيق خطط التنمية والتطوير، ويطيب لي في هذا المقام أن أتوجه إلى جميع العاملين بوزارة العدل والمصالح التابعة بخالص التهنئة بمناسبة هذا اليوم".

وأضاف: "ونخص بالاحتفال العاملين المخلصين اللذين كانوا على قدر المسئولية في تحقيق خطة عمل وزارة العدل وتطوير قطاعاتها المختلفة، على نحو أدى إلى دعم خطة التنمية على مستوى الدولة، مع تطلعنا إلى استمرار هذا العمل المخلص لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحقيق تنمية مستدامة.

وتابع: "ونشير في هذا اليوم إلى الاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في موظفي الدولة لأنهم قلب عملية التنمية بل هم وسيلتها الفاعلة في التطور والإنجاز لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي قائمة على التخطيط والإنجاز والعمل الجاد، مما يلقي بعبء ثقيل على موظفي الدولة ليواكبوا هذا التطور خاصة في الوسائل التكنولوجية واستخداماتها حتى تكون الخدمة أكثر قرباً للمواطن وتؤدى له بكل سهولة ويسر، في ظل الدعم اللامحدود من رئيس مجلس الوزراء لتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

واختتم كلامه :"وأننا إذ نُثني على أداء موظفي الدولة المتميز في ظل الظروف الاستثنائية في الفترة الماضية، فأننا نشدد على وجوب بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل رفعة شأن بلدنا العزيز مصر في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".