شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: نؤمن بالحوار بين الأديان كضرورة عصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خليل عبدور راشد الإمام الملحق بجامعة هارفرد وزوجته سامية عمرو والكانونأليستر ماكدونالد راديكلف المدير العام لأكورديا (Accordia) وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة: نحن ندعم حوار الأديان ونؤمن به كضرورة عصرية وذلك من خلال مركز الحوار المسيحى الإسلامى داخل الكنيسة الأسقفية والذى يهدف لخلقأرضية مشتركة بين الشباب من الخلفيات المختلفة.

واستهدف الحوار التنسيق لمؤتمر لتبادل الحوار الدينى والزيارات للطلبة المسيحيين والمسلمين من أمريكا والقاهرة.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج على محاضرات مختلفة من الكنيسة والأزهر، وذلك لمساعدة الطلاب على فهم التنوع الدينى فى مصر.