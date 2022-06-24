شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة تهنئ طلاب الكلية لفوز مشروع تخرج عن الغارمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان و هيئة الإشراف على مشروع "على بياض" برئاسة الدكتورة داليا عبد الله المشرف العام وإشراف الدكتورة هند محمد وشيماء نبيل، والذى تناول قضية الغارمات، وذلك لحصول المشروع على رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

وقدمت الدكتورة هويدا مصطفى التهنئة والدعم للطلاب المتميزين عمر محمد رمضان، أحمد محمد هشام محمد، هاجر محمد مصطفى، آلاء مدحت محمد، مي سمير عبد الله، نادية ناصر مصطفى أية هشام فرحات، شروق مصطفى سعد الدين، منار محمد مصطفى ،يمنى حسام محمد، نهى حسن فتح الله محمد ، فارس صالح عبد القادر، سارة محمد، محمود عبد الرحمن، روان محمدين محمد ربيع ، هدير عابد عبد الفتاح، منار فتحي عمر.