شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه فريق التدخل السريع لإنقاذ سيدة وأطفالها بلا مأوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بفحص الشكوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بوجود سيدة تنام علي أحد أرصفة الشارع هي وأطفالها بمنطقة السيدة عائشة.

وعليه توجه فريق التدخل السريع المركزى ، والمحلى بالقاهرة إلى مكان تواجد السيدة وأطفالها وتبين أن السيدة تدعى سماح ا.م وتبلغ من العمر 33 عاما، ولديها طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وقد تم طردها هي وأطفالها من الشقة التي كانوا يقيمون بها، وذلك لعدم دفع الإيجار الشهري ومن ذلك الحين وهى تجلس تحت كوبري السيدة عائشة وتنام بالمقابر المجاورة.

وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة وتم إيداع السيدة وأطفالها بأحد مراكز استضافة النساء ضحايا العنف لتتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية هى وأطفالها.

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها 9 مراكز لاستضافة وتأهيل النساء ضحايا العنف على مستوى الجمهورية، والهدف من هذه المراكز هو حماية النساء المعرضات والناجيات من العنف وحماية كيان الأسرة، بالإضافة إلى تأهيل النساء والأطفال للتعافي نفسيا واقتصاديا لإعادة دمجهم في المجتمع حال اختيار الانفصال عن الأسرة أو المساهمة في الاستشارات الأسرية للحفاظ على كيان الأسرة حال وجود فرص للتعايش الآمن وإعلاء المصلحة الفضلى للنساء وأطفالهن.

هذا ويتلقي فريق التدخل السريع شكاوي وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والأشخاص بلا مأوى علي الخط الساخن 16439 و علي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء علي الخط الساخن 16528.