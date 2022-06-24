شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن فتح 54 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بالقاهرة.. أسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إضافة 54 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بمحافظة القاهرة، علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك 1151 مقرأة للجمهور، ليصل إجمالى المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 1205 مقرأة للجمهور.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن جميع المقارئ تكون يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بدءًا من اليوم الجمعة وهي:

وفيما يلى اسم المسجد والإدارة والمسئول عن المقرأة:

1. فجر الإسلام - مجاورة 11 15 مايو أحمد محمد السعدنى محمد

2. التقوى - مجاورة 12 15 مايو محمود عبدالله محمد

3. الفردوس - مجاورة 3 15 مايو هانى محمد عباس سويد

4. سليمان الصغير البركة إبراهيم محمد عطالله

5. حسين عاشور البركة خالد عبدالمجيد بيومى

6. كفر الباشا الكبير البركة رضا عبدالعظيم عبدالمطلب

7. الإمام الشافعي جنوب القاهرة أحمد محمد مسعود

8. شريف جنوب القاهرة عبدالرحمن خالد احمد

9. الباشا جنوب القاهرة كرم محمد فرج

10. التوحيد -ترعة الخشاب الحدائق والمعصرة بدر محمد شهدى محمد

11. الميدان الحدائق والمعصرة السيد محمد محمد متولى

12. الأمين الحدائق والمعصرة محمود طه عطية

13. التقوى 3 حلوان محمود سعيد حبيب

14. الهدى الإسلامي حلوان وائل عادل إسماعيل

15. المراغي حلوان يحى أحمد عبود

16. المغفرة دار السلام أحمد عبدالمحسن عبد الغنى

17. النذير الزاوية الحمراء عمار محمد أحمد

18. الإمامين الزاوية الحمراء محمد جمال عواد الحلواني

19. أنجا هانم الساحل وروض الفرج خالد عبدالقادر الشيخ

20. نصر الإسلام الساحل وروض الفرج على عبدالرحمن رجب

21. الوطنية السلام أحمد مصطفى عبدالرحمن

22. المهدى السلام الحسينى حسن طه عبدالقادر

23. الكيبر - الحرفيين السلام حمدى خلف أحمد

24. نبيهة يكن السيدة زينب حمدى محمد على

25. السلطان الحنفي السيدة زينب عمرو محمد عبدالحميد

26. الحبيبي السيدة زينب محمد عوض سيد أحمد

27. الفاروق الشروق وبدر سعيد محمد إبراهيم

28. الجامع - بجوار الجامعة الفرنسية الشروق وبدر السيد محمد عبد النبي

29. ضاحية النخيل الشروق وبدر محمد على أحمد

30. نفق شبرا شمال القاهرة طلبة إبراهيم بكر

31. الرضوان شمال القاهرة عبدالله محمد عماد الدين

32. سيد بكر -الشرابية شمال القاهرة محمد أحمد العمرى

33. طارق بن زياد عين شمس محمد رجب محمد

34. الجمهورية عين شمس محمد هشام عبدالكريم

35. عمر بن الخطاب عين شمس محمود أحمد عبدالحليم

36. كمال حربى المرج أبو بكر إسماعيل على

37. عويس المرج أحمد فؤاد حافظ

38. المهاجرين المرج حسن أحمد محمد

39. الصفا -ش 105 المعادي مجدى زغلول رشوان

40. كلية النصر المعادي محمد رجب زكى

41. ثلث المرحوم المعادى مصباح رشوان قطب

42. القدس المقطم إبراهيم قرنى إبراهيم

43. النافورة المقطم السعيد مسعد السعيد

44. بلال بن رباح المقطم عبدالرحمن جمعة السيد شلش

45. خاتم المرسلين منشاة ناصر إبراهيم محمد رمضان.

46. أحباب آل البيت منشاة ناصر عاشور عبد المولى أحمد.

47. صلاح سالم منشاة ناصر يحيى عاطف عبد الرسول.

48. الرحمة -التعاونيات النزهة حسن عوض أحمد محمد.

49. على بن طالب النزهة زكريا رمضان عرابى .

50. أبوبكر الصديق النزهة محمد السيد عبدالعظيم.

51. الجامع – مدينتى القاهرة الجديدة مصطفى عزت أبو الفتوح حميدان.

52. التوحيد أرض المعسكر المطرية محمود عبد الرحمن محمد.

53. التوحيد الأربعين المطرية السعيد محمد أحمد هيكل.

54. الهدى والنور المطرية محمود منير محمد.