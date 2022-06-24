شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح 39 مسجدا فى المحافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 39 مسجدًا، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 1171 مسجدًا، منها 971 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و200 مسجد صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. العرقوب - قرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى

2. السندونية – قرية نديبة – مركز دمنهور

3. العالى – عاداة البحرية – سيدى غازى – مركز كفر الدوار

4. الهداية – قرية ديروط – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنيا

5. التقوى – قرية الكوادى - مطاي

6. الرحمن – بور صالح – بنى مزار

7. جلال الدين – المودة – أبو جرج – بنى مزار

مديرية أوقاف الفيوم

8. الطاهرة – المقاتلة - طامية

9. الحمد – مقار – مركز الفيوم جنوب

10. الرحمة – الصعايدة - الشواشنة

11. السلام – ترسا – سنورس ثان

12. الزملوطى الكبير – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الدقهلية

13. صادق بسيونى – عزبة صادق بسيونى - مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. محمد على شاهين – فدان الفقى – سيدى سالم شرق

15. عبد الله الفقى – عزبة عبد الله الفقى – سيدى سالم غرب

16. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول

مديرية أوقاف قنا

17. حماد الشادلى نجع الشادلى – الكوم الأحمر – فرشوط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. أمونة شلبى – مركز منية النصر

مديرية أوقاف قنا

2. نجع قليعى فكار - الرزقة – أبو تشت

3. أنس بن مالك – عزبة طبش - فرشوط

4. الروضة المحمدية – حاجز الدهسة القبلى - فرشوط

5. الشعراوى – كوم جابر – أبو تشت

6. الرحمن – عزبة عبد المنطلب ساحل بشلاو – نقادة

7. العتيق – الحبيلات الغربية – أبو تشت

8. الرحمن – دير النواهض – الكرنك – أبو تشت

9. السلام – الصفارة - دشنا

10. على بن أبى طالب – عزبة الجداوى – القناوية – نجع حمادى

11. الرحمن – السراطنية – أبو تشت

12. الراضى – ساقية أبو الحمد – طوخ - نقادة

13. النصر نجع الزير – حجازة بحرى - قوص

14. حسن إسماعيل – المقربية – مركز قوص

15. فاطمة الزهراء – نجع العقب - قوص

16. أبو بكر الصديق – كوم جابر – أبو تشت

17. العتيق – العطيات – مركز دشنا

18. أبو العباس الدندراوى – الجبلاو – مركز قنا

19. الإخلاص – المفرجية - قوص

20. الست حميدة - بندر نجع حمادي

21. العتيق الحلاوية – نجع حمادى

مديرية أوقاف أسيوط

22. التقوى بنى عدى