شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول أفواج الحج للمدينة المنورة.. وتقديم تيسيرات لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الحج المصرية، اليوم الجمعة، وصول أول أفواج حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، حيث يضم الفوج الأول حجاج محافظات الغربية، والدقهلية، والقليوبية، بإجمالي 1100 حاج، وسيتم تسكينهم بأحد الفنادق المتميزة التي تعاقدت عليها البعثة ، والكائنة بالمنطقة الشمالية المواجهة للمسجد النبوي الشريف.

ويستمر الجسر الجوي بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة ، لنقل باقي حجاج البعثة إلى المدينة المنورة ؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لأداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.

ومن جانبهم، قام مسئولو بعثة الحج المصرية، بمراجعة إجراءات تسكين حجاج البعثة بمقار إقامتهم قبل وصول الفوج الأول اليوم للتأكد من جاهزيتهما وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم بسلامة الله.

ورفعت البعثة المصرية درجات الاستعداد بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج؛ وتقديم كافة أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء المناسك في سهولة ويسر.